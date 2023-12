JUHTKIRI | Heidit Kaio annab teatepulga üle – Tervis Pluss jätkab veebis Helen Serka-Sanchezi juhtimisel

Ajakirjaloos räägib Gerli, et tal on olnud keskpärase unega perioode ja artistitöö tõttu on kogu tema elu kaalukontroll. Tasapisi õpib ta uuesti magama ja sööma, mis tähendab, et ka keha usaldama.

Seekordne ajakiri on pidulik. Viimane Tervis Pluss paberil, aga siiski ka mitte päriselt. Senised tellijad saavad neli korda aastas postkasti tasuta ajakirja ja poodides saab neid ka osta. See teekond tähistab paberajakirjanduse põnevat, aga vääramatut teekonda.

Eelmise aasta suvel juhtus meie seekordse ajakirja üks kangelane Margit lugema Tervis Plussist üht kaalulangetuslugu. See oli Argo Algmast, kes tunnistas, et teda pani kaalu langetama oma laste mure isa halveneva tervise pärast. „Lause „Issi, võta ennast kokku!“ pani mind sügavalt järele mõtlema,“ ütleb Margit. „Olin selleks ajaks ikka väga ülekaaluline ja muutusin järjest laisemaks. Perearst oli mulle mõni aasta tagasi vererõhutabletid määranud ja eks selle häda põhjus oli ka liigne kaal.“

See on just see, miks Tervis Plussi on vaja, sel on oma hea roll täita. Edaspidi näete meie lugusid iga päev Delfis või kui lähete otse portaali tervispluss.ee.