„Kõige hirmsam oli, et ma ei saanud enam valu pärast klaverit mängida.“ Ortopeed soovitab, kuidas leevendada ülekoormusest tekkinud randmevalusid

Ülekoormusest tekkinud randmevalu takistab kätega töö tegemist ning närib eriti hullusti just öösel. Pilt on illustratiivne.

Kanuumatku korraldav Reet meenutab, kuidas ta paar aastat tagasi oma randme „ära kanuutas“. „Sõitmist on eriti hooaja alguses palju ja ega ma endale armu ei andnud – pole ju kunagi olnud probleemi sellega, et sõudmine kuidagi kätele liiga teeks,“ räägib ta, kuidas teda tabas ootamatu käevalu. Olukord muutus aga nii hulluks, et käega enam midagi õieti teha ei saanudki. „Eks ma viilisin tööst nii palju, kui sain. Proovisin kasutada rohkem mittevalutavat kätt, tegin randmeharjutusi ja otsisin käele mugavaid asendeid. Kõige hirmsam oli minu jaoks aga avastus, et ma ei saa valu pärast klaverit mängida.“