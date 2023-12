KAANELUGU | „Ma ei karda eksida, ausalt asju välja öelda. Ma ei karda mitte midagi.“ Gerli Padar-Parmas teeb julgeid otsuseid, sest usaldab elu

Olgugi et Gerli graafik on ülitihe, tuleb ta intervjuule otse uinakult („Magasin vist oma 15 minutit!“), tundudes veel veidi unisena. Mõttelt on ta aga vahe, väljenduselt erakordselt selge. Sel sügisel on ta võtnud aega, et endasse vaadata. Kõige muu kõrvalt, mis käsil.

Ja temal juba on asju teoksil. Ta on kahe tütre, Amanda Rebeca (19) ja Camilla Miranda (9) ema. Endise võistlustantsija ja tantsutreeneri Martin Parmase abikaasa. Lugematutes projektides laulja ja näitleja. Iseenda mänedžer. Muidugi on ta ka Lotte – uus lavastus jõuab sel kuul tuhandete peredeni.

„Vahel tundub, et tegutsen üle inimvõimete piiri,“ tunnistab Gerli. „Ma ei mäleta tavaliselt, mida ma eelmiselgi päeval tegin. Tundub ebainimlik maht. Pühapäeval nädalale tagasi vaadates tundub esmaspäev nii kaugel, nagu oleks see olnud kaks kuud tagasi! Kolleegidega suheldes näen, et paljudel on sama seis – ju tegutsen siis ikkagi inimvõimete piires,“ muigab ta.

Pöörane elutempo saadab Gerlit juba aastast 2006 ja paratamatult on selle aja jooksul olnud hetki, mil...

Kaanelugu armastatud meelelahutajaga loe edasi juba artiklist.