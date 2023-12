Elu hävitatakse täistuuridel: mehed alahindavad õlle tervist ohustavat alkoholikogust

Eesti mees on alkoholilembene. Värskest EHAAT uuringust selgus, et mittetarvitajaid on vaid 20%, väikse riski piirides tarvitajaid 59% ja liigtarvitajaid 21%. Samas on arvestatav osa alkoholi tarvitanud mehi seadnud alkoholile piire, sealhulgas pidanud pikemaid pause. 35% mehi oli viimase 12 kuu jooksul seadnud alkoholi tarvitamisel enda jaoks sageduse ja/või koguste piiranguid ning 26% oli pidanud teadlikult alkoholitarvitamises pikema pausi.