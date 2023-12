„Anesteesiaõdedel ei ole spetsialiseerumist operatsiooni liikide või patsiendi vanuse järgi.“ Töö nagu teatevõistlus ja maraton korraga

Oma erialase kutsumuse leidis neiu viimasel õppepraktikal üldanestesioloogias, kus tekkis äratundmine, et see on koht, kus tahaks töötada. „Praktika lõppedes küsisin tolleaegselt vanemõelt Vilve Ratnikult, kas saaksin pärast kooli lõpetamist tööle tulla, ja ta võttis mind lahkesti vastu,“ räägib Ilona. 20. veebruaril 2004 lõpetas ta Tartu Meditsiinikooli ja 1. märtsil asus tööle Tartu Ülikooli Kliinikumi toonasesse üldanestesioloogia osakonda.