USUTLUS | „Raske on üle saada kurbusest, kui patsient operatsioonitoas sureb.“ Milline on operatsiooniõe vastutusrikas roll?

„Operatsiooniõde on spetsialist, kelle täpsus ja detailidele orienteeritus on sama kriitilise tähtsusega kui kirurgil,“ teab Tartu ülikooli kliinikumi operatsiooniõde Catline Võrk. Kõige esimese operatsiooni ajal ütles talle kogenud kolleeg Valve Merisalu, kes töötas operatsiooniõena veel 80-aastaselt, märgilised sõnad. „Kui ta kuulis, et olen esimest päeva tööl ja ei tea sellest ametist midagi, nentis ta muigvel sui: „Väga hea. Siis oled sa rikkumata.“ Tol ajal ei saanud ma sellest ütlusest aru,“ mõistab Catline alles nüüd nende tähendust. Igas haiglas on kirurgidel oma käekiri, mille järgi operatsiooniõed kohanevad.