ARST HOIATAB | Müts pähe! Talvel paljapäi käimine võib peale külmetumise tuua kaasa kroonilised tervisehädad

Mütsi ülesanne on vähendada külma ja tuule mõju organismile. Talvine peakate ei hoia soojas ainult pealage, vaid ka kõrvu, juukseid ja kukalt. Siiski leidub inimesi, kes käivad sõltumata ilmast mütsita. „Katmata peanaha kaudu tekkiv soojuskadu viib üldise kehatemperatuuri languseni. Selleks, et edasist soojuskadu vähendada ahenevad veresooned. See aga nõrgendab immuunsüsteemi ja muudab viirushaigustele vastuvõtlikumaks,“ selgitab Confido Digikliiniku üldarst Markus Kiili, miks palja peaga õues käigud lõpevad tavaliselt nohu, köha ja kurguvaluga. Lisaks hingamisteede viirustele on pea, ja eriti kõrvade, katmata jätmisel oht kõrvapõletiku tekkeks.