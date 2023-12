TERVISEUUDIS | Uus murettekitav ohusignaal – nutisõltuvus võib põhjustada enneaegset puberteeti

Katsetest 21päevaste isaste rottidega selgus, et mida kauem neid sinise valguse mõjuväljas hoiti, seda varem neil puberteet algas. Kestev kokkupuude sinise valgusega häiris ka rottide sperma arengut, samuti ilmnes märke munandikoe kahjustumisest.

Sama uurimisrühm on varem tuvastanud sinisest valgusest tingitud varase puberteedi ka emastel rottidel. Järgmisena plaanivad teadlased uurida sinise valguse mõju täiskasvanud rottide viljakusele ja paljunemisorganite tervisele.

Teadlased ei soovita nende uuringute valguses oma nutiseadmeid siiski veel prügimäele saata, sest päris üks ühele rottidel avastatut inimestele üle kanda ei saa. Siiski näitab see uuring, et on väga tarvis arutelu ja teadmisi üha suureneva ekraaniaja mõjust tänapäeva ühiskonnas.