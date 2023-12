„Kui inimesed 112 numbri valivad, siis nad peaksid endale aru andma, et nad helistavad hädaabinumbrile ja mitte infotelefonile“

„Õnnetusjuhtumitega on nii, et suures osas muutuvad need kohe ka komplekskutseteks, mis tähendab, et me kaasame olukorda lahendama ka pääste ja politsei. Tavaliselt on nendeks suured liiklusõnnetused, siis on vaja tee liiklusele sulgeda,“ selgitab päästekorraldaja Helen Valdma.

FOTO: Taavi Sepp | Delfi Meedia