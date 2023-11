FOTOD | Meeste tervise kuu suur lõpuüritus: „Hinnang meeste tervisele on 5 punkti kümnest“

Arutelus osalejad tõdesid, et mehed on hakanud viimastel aastatel oma tervisele rohkem tähelepanu pöörama, kuid vaja on siiski edasist müksamist ja suunamist, et nad jõuaks tihemini tervisekontrolli ning tervislikumate eluviiside juurde.

Kristjan Pommi sõnul saaks igaüks tegeleda ennetustegevusega. „Kaebuste puudumine ei tähenda, et tervist ei peaks kontrollima. Olemas on erinevad terviseseisu jälgivad nutilahendused, riske saab ette ennustada. Mõeldes suguvõsas esinenud haiguste peale võiks tulla tervisekontrolli, kui kellelgi on varasemalt esinenud näiteks eesnäärme vähki. Oma teadlikkust saab tõsta ja ka tervist ette prognoosida,“ lausus ta.

Gerd Kanteri hinnangul ei toimi vabatahtlikud asjad nii hästi ning ka meeste tervisekontrolli suunamiseks oleks vaja jõulisemat sekkumist – näiteks võiks kontrollis käimise siduda pensioni- või maksusoodustusega, mis stimuleeriks meest arsti juurde minema. Täpselt sama moodi nagu autoga minnakse tehnoülevaatusele, kui vastav tuli armatuurlaual põlema läheb.

Urmas Viilma tõdes, et peamiseks küsimuseks on see, kuidas viia mehed meditsiinisüsteemiga kokku. „Miks ei võiks Eesti riik anda sõnumi ja näiteks mõne tähtpäeva puhul teha mehele meeldetuletuse, et ta läheks tervisekontrolli. Vaja on anda signaal, et midagi tuleb teha. Arvan, et selline meeldetuletus ja pehme lähenemisviis on oluline ja aitab mehe otsa peale.“

Margus Nõlvaku sõnul on terviseteemad üha enam saanud ka tööelu osaks. „Oluline on teadlikkus ja tasakaal. Ületöötamine pole popp, seda pannakse tähele. Ületöötamine on suur ebaefektsiivsuse näitaja,“ märkis ta, viidates ka sellele, et ettevõtted toetavad tervislikke eluviise. „See on tööandja väärtuspakkumise osa, et inimene saaks tegeleda oma tervise ja hobiga. See seotud ka vaimse tervisega.“