Mõtted iseendale

„Arvan, et olengi kogu aeg tegutsenud läbipõlemises. Ka praegu, ja teistmoodi ma ei oskakski,“ ütleb Gerli Padar-Parmas. „Olen aga endale ja oma perele lubanud, et võtan jaanuaris kaks nädalat puhkust, nii et olen täiesti üksi. Mul on vaja enda jaoks aega võtta. Selle defitsiiti tunnen tohutult.“ Gerli tunnistab, et pole 17 aastat lubanud endale ühtegi pikemat pausi.