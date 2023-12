Margus Punab on Tervis Plussile juba mõnda aega meeste tervisest kirjutanud ja võtnud jutuks teemad, millest väga palju ja väga julgelt ei räägita. Valehäbil ja tabudel pole aga kohta, kui kaalul on tervis. Kusemishäire on tervisehäda nagu iga teine. Eesnäärmepõletikku esineb kuni 20 protsendil noortel meestel – see on nende kõige sagedasem põletikuline haigus! Eesnäärmevähk leitakse igal viiendal üle 65aastasel mehel… Punabi äsja ilmunud raamat „Meeste tervis“ on seetõttu kohustuslik lugemine. Kingi see mehele, kellest hoolid!

Tervis Plussi toimetus