Vanem põlvkond sööb end haigeks

Priit Tammjärv on tegutsenud Tartu ülikooli kliinikumis kardioloogina üle 20 aasta – näinud palju rikkis südameid ja lupjunud veresooni. Nüüd on ta koos ettevõtja ja endise ajakirjaniku Peep Soomaniga ilmutanud raamatu „Pika elu saladused“, kus kirjeldatakse tõsiste haiguste ja elukommete vahelisi seoseid autorite sõnul „halastamatu aususega“. Tammjärv ütleb, et kui kasvõi käputäis inimesi teeb raamatu mõjul oma tervisele midagi head, on see oma ülesande täitnud.