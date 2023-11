Kas teadsid? 12 uskumatut fakti silmade laseroperatsioonide kohta!

1. Silmade laseroperatsioonide näol on tegu maailmas kõige populaarsema ja turvalisema plaanilise operatsiooniga – aastas valivad üle 30 miljoni inimese selle võimaluse, et oma nägemist parandada.

Eestis tehakse aastas umbes 6000 nägemist korrigeerivat laserprotseduuri. KSA Silmakeskuses vabanevad aastas tuhanded inimesed lühinägelikkusest tänu populaarsele Flow 2.0 puute- ja lõikevabale laserprotseduurile.

2. Flow 2.0 laserprotseduuri tegemine kestab väga lühikest aega. Olenevalt lühinägelikkuse suurusest töötab laser keskmiselt ühe silma lühinägelikkusest vabastamiseks 15 sekundit. Kahe silma puhul kulub kokku kõigest 30 sekundit.

3. Flow 2.0 laserprotseduuri näol on tegu väga silma säästva protseduuri tüübiga. Selleks, et vabaneda näiteks –6 dioptri suurusest lühinägelikkusest, lihvib laser sarvkesta õhemaks umbes ühe A4-paberi paksuse jagu.

Ideaalis ei tohiks pärast laserprotseduurist täielikku taastumist mikroskoobi all midagi näha olla. Sarvkest peab olema ideaalselt selge ja ühtegi jälge laserprotseduurist näha ei ole. See tähendab, et silmaarstki ei tohiks aru saada, et mingeid manipulatsioone on silmaga teostatud. Küll saavad aru, et protseduur on teostatud, diagnostikaaparaadid, mis sedastavad, et sarvkest on tavainimeste omast veidi õhem ja lamedam.

4. Levinud arvamus on see, et laserkiired on kuumad ja kõrvetavad laserprotseduuri ajal silma. Tegelikkuses on aga silmakirurgias kasutatavate laserite kiired külmad!

5. Laserprotseduur on võrreldes prillide või kontaktläätsede kasutamisega palju keskkonnasäästlikum valik.

Kas teadsid, et umbes 150 miljonit inimest kannavad maailmas kontaktläätsi, tekitades sellega hinnanguliselt üle 132 miljoni kilogrammi prügi aastas? Ja mis veel kurvem – umbes 20% kontaktläätsede kandjatest tunnistavad, et lasevad oma kasutatud läätsed WC-potist veega alla. See tähendab aga suurt hulka mikroplasti meie ookeanides, kalade kõhus ja lõpuks meie toidulaual. Palun viska alati kasutatud kontaktläätsed prügikasti!