Olgugi et Gerli graafik on ülitihe, tuleb ta intervjuule otse uinakult („Magasin vist oma 15 minutit!“), tundudes veel veidi unisena. Mõttelt on ta aga vahe, väljenduselt erakordselt selge. Sel sügisel on ta võtnud aega, et endasse vaadata. Kõige muu kõrvalt, mis käsil.