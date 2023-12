„Ma ei arvanud, et kolme sooja toidukorra söömine nii keeruline on!“ Tervis sundis sisulooja Maria Rannavälja oma elustiili muutma

Maria Rannaväli tunnistab, et oli raske hommikul esimese asjana trenni minna, selle asemel et tööga alustada. „Tundsin, et saaksin selle ajaga palju kasulikumaid asju teha.“

Maria Rannaväli tunnistab, et talle ei meeldinud varem trenni teha. Jõusaalis rassimine või video järgi trenni tegemine tundus igav. Teismelisena sai sõbrannadega jõusaalis käidud, et sotsiaalmeediast nähtud ideaalseid kõhulihaseid saada, aga kui kiiret efekti ei tulnud, kadus peagi ka motivatsioon. Iluideaalide tagaajamine polnud piisavalt tugev motivaator, et järjepidevast trennis käimisest saaks harjumus kujuneda. Proovinud läbi hulga erinevaid trennistiile, on Maria nüüd avastanud, et sportimine võib ka lõbus olla. Veelgi määravama kaalukeel, mis neiu tagasi spordisaali ajas, oli aga tervis. „Mingi klõps käis peas ära siis, kui füsioterapeut kinnitas, et jõusaalitrennist saan abi oma...