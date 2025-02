Kui nohust saab põsekoopapõletik: kuidas seda leevendada ja ennetada? Millal on vaja kiiret arstiabi? Kogemuslood ja arsti nõu

Kõige sagedamini esineb ägedat viiruslikku sinusiiti. See kestab tavaliselt 7–10 päeva. Bakterinfektsiooniga on tegu vaid kuni kahe protsendi ägeda põsekoopapõletiku juhtumite korral.

Õpetajana töötav Heli (45) on põdenud põsekoopapõletikku kaks korda. Esimene tutvus selle haigusega toimus umbes kümneaastaselt. „Mäletan, kuidas vaevlesin ühel jõuluvaheajal meeletu otsmikuvalu käes. Millegipärast ei julgenud ma kellelegi rääkida, kui kohutav mul on olla. Keetsin endale nõgeseteed ja katsusin selle lürpimisega valust lahti saada,“ kirjeldab Heli. „Teejoomine ei mõjunud sugugi, õige varsti olin täiesti veendunud, et mul on mingi kohutav ajuhaigus ja mind ootab surm. Jätsin mõttes perega hüvasti, sest ega ajuhaigus ole ju naljaasi.“