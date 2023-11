Kui nohust saab põsekoopapõletik: kuidas leevendada ja ennetada? Mis puhul on vaja kiiret arstiabi? Kogemuslood ja arsti nõu

Arst soovitab operatsiooni

Puidutööstuses töötav Koit (52), kes kannatab ka allergia all, on põdenud põsekoopapõletikku korduvalt, eriti viimastel aastatel – rekord on olnud aasta jooksul kuus haigusepisoodi. „Mulle tundub, et iga tõsisem haigestumine ja nohu läheb mul edasi põsekoobastesse,“ räägib ta krooniliseks muutunud tõvest. „Tegelikult perearst hoiatas mind esimesel korral, et see võib korduma hakata. Ja nii ongi.“

Arst on soovitanud Koidule operatsiooni, kuid mees ei ole selle mõttega veel nõusse jäänud. „Ta ütleb, et mu ninakäigud on väga kitsad ja see soodustab põsekoopapõletiku teket.“ Koit püüab praegu võidelda nohu vastu kõigi võimalustega juba algstaadiumis. Nii kui tunneb, et olemine hakkab sandiks minema, teeb kartuliauru, väldib tõmbetuult ja tuule kätte jäämist ning määrib kulmude vahele Vietnami salvi. „Mõnikord õnnestub tati kogunemine põsekoobastesse ära hoida, mõnikord jälle mitte,“ nendib ta. „Tuleb jälgida, et nina ei läheks kinni, sest siis on tavaliselt kuri karjas ja ma ei pääse enam lihtsalt nohuga.“