Probleemid liigeste, krooniliste põletike või haigusjärgse taastumisega? Appi tuleb PREMIO®️ kurkumiin!

PREMIO portfelli ei paisutata suureks. PREMIO portfelli vääriliste toodete süsteemset ja ranget teaduspõhist valikut juhib sõltumatu ning kompetentne teaduskomitee. Kõik PREMIO kaubamärki kandvad tooted toetuvad PREMIO kontseptsiooni kolmele vankumatule alustalale ning on heaks kiidetud põhjaliku süsteemse analüüsi alusel teaduskomitee poolt. Need on tarbija jaoks teadus-tootjate loodud tipp-preparaadid, kuna need vastavad meie kontseptsiooni kõikidele kohustuslikele võtmenõuetele (vt SIIT!). Lisaks peavad PREMIO portfellis olevate toodete teadus-tootjad olema valmis vastama meie meeskonna kõikidele teadus-praktilistele küsimustele portfelli võtmise hetkel ja ka edaspidi.