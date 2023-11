VAATA või KUULA | On üks turvaline koht, kuhu noor saab seksuaaltervise teemal alati pöörduda

Spetsialistid selgitavad saates, et noortekabinetti ehk noorte nõustamiskeskusesse on oodatud kõik neiud ja noormehed kuni 26. eluaastani ‒ nii ravikindlustatud kui kindlustamata. Oma murega võib noor pöörduda nii arsti kui ka ämmaemanda poole, sest mõlemad teevad vajalikke analüüse ja uuringuid ning saavad vajadusel suunata edasi teise spetsialisti juurde. Kõigil, kes asutuses töötavad, on vaikimiskohustus ja kõik kabinetis räägitu on konfidentsiaalne. Ilma noore loata ei anna keskus probleemi, analüüside vms kohta infot edasi vanematele, perearstile ega kellelegi teisele.