Keda ohustab eesnäärmevähk rohkem?

Eesnäärmevähk on olemuselt üsna unikaalne pahaloomuline kasvaja. Kuigi esineb ka väga agressiivseid haigusvorme, on see enamasti suhteliselt aeglase kuluga haigus. Uuringud on näidanud, et eesnäärmevähk areneb alates kasvajalise iseloomuga rakkude tekkest kuni haigusnähtude avaldumiseni keskmiselt 15–25 aastat. Aeglasema kuluga haigusvormid esinevad sagedamini just vanematel härrasmeestel ega pruugi elu ega tervist otseselt ohtu seada – paljud selle diagnoosiga mehed lahkuvad meie seast hoopis teiste haiguste tõttu. Noorematel meestel tekkinud eesnäärmevähk areneb suurema tõenäosusega kiiresti ja agressiivselt ning võib seetõttu otseselt elu ohustada. Asjaolu, et haiguse kulg võib olla vägagi varieeruv, põhjustab eesnäärmevähi käsitlustes senimaani vastuolulist suhtumist.