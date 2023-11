Miks esineb Parkinsoni tõbe sagedamini just meestel? Neuroloog selgitab, kuidas ajuhaigused sooliselt erinevad

Prekliinilised tõendid viitavad näiteks sellele, et meeste ja naiste hormoonid avaldavad organismile erinevat mõju. Näiteks steroidhormoonid mõjutavad aju arengut, muudavad sünaptilist ülekannet, reguleerivad neuraalset plastilisust ja suhtlevad paljude neurotransmitteritega. Ka östrogeenidel ja androgeenidel on neuroprotektiivne mõju.

Meestel on näiteks Sclerosis multiplex ja muud immuunsüsteemi häired harvemad kui naistel. Parkinsoni tõbi ja mitmed vaimuhaigused, nagu skisofreenia ja autism, on jällegi just sagedasemad. Ka ravi võib olla meestel ja naistel erinev, sest ravimite toime avaldub meeste ja naiste organismis erinevalt.

Migreeni esinemissagedust hindavad uuringud nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides on näidanud, et migreen on naistel 2–3 korda sagedamini levinud kui meestel. Mitmed uuringud, milles hinnatakse peavalu ja migreenihoogude soolisi erinevusi, on näidanud, et võrreldes naistega on meestel...