Depressioon on meestel ja naistel erinev. Psühholoog: mehed ravivad depressiooni omal käel kättesaadavate meetoditega

Confido kliinilise psühholoogia keskuse juht Eerik Kesküla sõnul on paljudel meestel uskumus, et töö peabki olema kurnav ja elu raske. Kui on tekkinud veendumus, et elu on kannatus ja kõik on halvasti, viitab see juba depressioonile.

FOTO: Erakogu