Enamikul inimestel on mõni kiindumusstiil, mis nende suhetes kõige enam rolli mängib. Millised need stiilid on ja kuidas need tekivad?

Viisi, kuidas me täiskasvanuna iseenda, maailma ja ümbritsevate inimestega suhestume, määrab meie lapseea suhe oma peamise hooldajaga. Lapsena kogetu on edaspidi šabloon tõlgendamaks kõike, mis suhetes toimub. See on justkui filter, mis määrab, millisena maailma näeme.