EKSPERIMENT | Kas ja mil viisil mõjutab muuseumis käimine Eesti inimese meeleseisundit?

Ehkki osalejad tundsid muuseumis käies erinevaid emotsioone, muuhulgas ka kurbust, pinget ja ärevust, siis ülekaalukalt toodi esile siiski positiivseid tundeid, kõige sagedamini elevust ja rõõmu. „Vaatamata suhteliselt väikesele valimile ja lühikesele ajaperioodile kogesid osalejad muuseumikülastuste käigus kõiki küsimustikus loetletud emotsioone. See näitab, et muuseumidest saadav elamus on mitmekesine ja kõnetab inimesi erinevalt,“ ütles psühholoog ja muuseumikaardi vaimse tervise eksperimendi üks autoritest Jaan Tulviste.