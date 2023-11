„Jooksmine päästis mu läbipõlemisest!“ Huvi jooksmise ja maratonide vastu viis Liisi kokku ka abikaasaga

Liisi käib jooksmas peaaegu iga päev. „Mul on palju kergem minna hommikul. Esiteks teen siis kohe midagi ära – mu päev on juba korda läinud. Lisaks annab see hea energialaksu. Ei ole hiljem mõtet, et oot, kui ma nüüd õhtusööki söön, siis ei saa ju kohe minna.“ Liisi jaoks oleks selline planeerimine juba liig. „Lihtsam on käia hommikul ja kõik – tehtud. See on harjumuse kujundamine. Mu keha ja vaim on sellega harjunud, et lähen hommikul oma tiiru tegema. Mul oleks ka keeruline müüa endale maha mõte, et täna ei lähe. Jooksmine on nagu väärtust kasvatav investeering, mille pealt saad intressi ja dividende,“ võrdleb oma tööelus rahatarkust edendanud naine.