Piinav sügelus võib võtta atoopikult eluisu

Heidi ja tema poeg põdesid COVIDit teise koroonalaine ajal, millest nüüdseks on möödas üle kahe aasta. Viiruse tuules tekkis Heidi õlale ja käe siseküljele atoopilise dermatiidi lööve, mis oli ebamugav, aga mitte ulatuslik. Küll aga läks hulluks toona kaheksa-aastase poja nahk. „Tal tekkis lööve üle kere, kaasa arvatud silmalaugudel, mis kestendasid,“ kirjeldab Heidi. „Kestendasid ka pealagi ja jalatallad.“ Arst hakkas uurima, mis ravivariandid sobiksid, ja algul tehti poisile naha valgusravi UVB-kiirtega. See küll pisut aitas, aga nahka enam päris puhtaks ei saanud. „Koolis hakati teda kiusama, sest kaaslased ei saanud aru, mis tal viga on. Arvati, et poisil on tuulerõuged, sest ta oli üle kere laiguline ja käelabad olid kaetud punaste kupladega.“ Oli päevi, mil poiss peitis end koduhoovi ja kooli ei läinudki.