Miks tekivad vananedes unehäired ja kas unevajadus väheneb? Unemeditsiini ekspert kummutab eksiarvamusi

Eakate unevajadus on umbes seitse tundi. Levinud on eksiarvamus, et eakad vajavad vähem und kui nooremad inimesed. Mida vanem on inimene, seda enam võib ta und vajada. Eakate uni on katkendlikum ja seda mõjutavad vananemisega kaasnevad muutused.