Just nii saad külmetusest kiirelt võitu

Valus kurk on tihti esimene märk, et mingi viirus on tunginud inimese organismi ja tekitanud tuntava reaktsiooni. Enamasti tahame sellises olukorras sirutada kätt looduse varamust pärit või sünteetiliste vahendite järele, mis aitavad leevendada küll sümptomit, kuid haigustekitaja vastu väga ei aita. Praeguseks on aga aru saadud, et abi võib olla probiootikumidest, sest just seedetrakti mikrofloora on immuunsüsteemi oluline alustala.

Viiruse kinnitumine organismi ja paljunemine tuleneb eelkõige sellest, et organismi immuunsüsteem pole piisavalt tugev, et sissetungijatele vastu seista. Seda nõrgendavad eelkõige liigne pinge ja stress, vähene uni ning liikumine ja toitainetevaene dieet. Kui elustiili muudatusi pole lihtne ette võtta või viirushaigused juba kimbutavad, on igal juhul oluline teada, et abivahendid viirustele vastu astumiseks on olemas.

Toeta oma organismi

Õnneks on kodumaine tootja Nordaid koostöös Eesti teadlastega valmis saanud uue toote, mis ongi mõeldud just kurguvalu ja algava külmetushaiguse käes vaevlejatele. Toidulisand Boulardii + piimhappebakterid kurgule on unikaalse koostisega, aidates leevendada valusat kurku ja külmetushaiguse nähte. See sisaldab patenditud piimhappebakterite tüve Paracasei 13434, millel on kliiniliselt tõestatud immuunsüsteemi tugevdav ja põletikuvastane toime. Nimelt toetab Lactobacillus Paracasei 13434 immuunsüsteemi, et efektiivselt võidelda võimalike patogeenidega ja edendab esmajärgu kaitsemeetmeid sissetungivate patogeenide vastu. Koostises on ka probiootikum Saccharomyces Boulardii, mis edendab kaitset haigustekitajate vastu ja vähendab genotoksilisust. Boulardii hakkab kokkupuutes suu limaskestaga kiiresti paljunema ja surub põletikku tekitava viiruse või bakterid alla.

Geel ongi eelkõige mõeldud valusa kurgu ja külmetushaiguse sümptomite leevendamiseks.