Proviisor annab nõu: meeste toidulaud on ühekülgsem – milliseid vitamiine jääb meestel vajaka ja mida juurde võtta?

Kõige olulisem soovitus on aga toituda mitmekesiselt ja tervislikult. Meie laiuskraadil ja eriti talvehooajale vastu minnes on seda siiski kergem öelda kui teha. Sageli on paratamatu, et meie kehal ei õnnestu toidust piisavas koguses vitamiine ja mineraalaineid kätte saada, ning abi tuleb otsida toidulisanditest. Meeste toidulaud ongi reeglina ühekülgsem ja tõenäosus, et vitamiine-mineraalaineid puudu jääb, seetõttu ka suurem. Mida võiksid mehed juurde võtta?