Kaidor Kahar: mitte ühegi arsti juures käimine mis tahes tervisemurega pole piinlik – piinlik on pingi peal purjus peaga magada!

Meeste tervisest räägitakse küll aasta-aastalt üha enam, kuid endiselt on Eesti meestel eluiga tunduvalt lühem kui naistel, tervelt elatud aastaid vähem, pahesid rohkem ja ka arsti juurde kontrolli satuvad mehed harvem. Kui juba minnakse, on sageli liiga hilja. Seepärast ongi Kaidor üllatunud, kui palju lähevad inimestele korda terviseteemad. Ta on teinud telesaateid üle 20 aasta ja olnud vaatajate ees paljude eluliste, inimesi puudutavate teemadega, aga nüüd astuvad talle tänaval võõrad inimesed ligi, sest tahavad rääkida tervisest.