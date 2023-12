Minge rahus hulluks

Üllar Priks on mees, keda passinime järgi kutsuvad vaid vanemad. Oma kamraadidele on ta alati olnud Myrakas. Kunagi kaalupõhiste saavutuste eest auga välja teenitud tiitel on mehele alles jäänud ka pärast mõnekümne kilo kaotamist. Praegu läbib Myrakas ka pikemaid distantse kui diivani juurest külmikuni, kuid muidu on oma hedonistliku eluvaate säilitanud.

Vahel mõtlen oma lapse peale ka siis, kui teda parasjagu silmapiiril pole. Eriti tihti juhtub seda just sellisel ajal nagu praegu. Jõulud on ju ikkagi aeg armastada, aeg koos olla, aeg bla-bla-bla, teate küll. Ma võiksin siin silmi pööritades mingi läägemat sorti pidukõnega jätkata, aga pole erilist põhjust. Tõsiasi on see, et kui su peres on kõik korras, on iga päev pisut jõulude moodi ja siis pole vaja korra aastas peast lolliks minna ja end seibideks joosta. Vähemalt teoorias mitte. Tegelikult teab iga pereinimene, et lubadusest „sel aastal võtan rahulikult“ on sama lihtne kinni pidada, kui oli Benny Hillil mööda minna lühikesest kiilakast vanamehest, ilma et talle vastu lagipead poleks patsutanud.