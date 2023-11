KAANELUGU | „Halisemine ei vii mitte kusagile!“ Kuldsete kätega maakas Kerli Dello ei karda üksindust ega salli hilinemist

Kerli töötab juba kümnendat aastat Eesti kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni keskuse produtsendi-toimetajana. Muidugi mäletab tele- ja raadiopublik teda aga ennekõike uudisteankru ja ajakirjanikuna. Kaitseväes töötamine koos noorte ajateenijatega, kel on mõnikord aega maa ja ilm, paneb naise hilinemispõlguse tugevalt proovile. „Koolitan ajateenijaid ja õpetan neile alati kahte asja: esiteks, raha on taastuv ressurss, ja teiseks, ära mitte kunagi hiline!“

Tähelepanujanu paneb pingutama

Kerliga päriselus tutvudes on inimesed sageli üsna hämmeldunud. „Nad ütlevad, et issand, ma arvasin, et sa oled mingi eluvõõras kuivik, kes istub ainult raamatukogus, aga sa oled ju täitsa normaalne inimene. Kui mõtlen järele, et olen nende kodudes olnud läbi raadio ja televisiooni uudiseid lugedes, tundub see loogiline,“ mõtiskleb Kerli.