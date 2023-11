INTERVJUU | Kuidas kõhubakterid ja antibiootikumid vaimset tervist mõjutavad? Vastab mikrobioomi uuriv teadlane Kertu Liis Krigul

Mida sinu uurimisvaldkond täpsemalt hõlmab?

Uurin seda, kuidas soolestiku bakterid mõjutavad meie tervist ja vastupidi – millised meie eluvalikud mõjutavad mikrobioomi. Tegime oma töögrupiga suure geenidoonorite uuringu, kus oma mikrobioomiproovi andis 2500 eestimaalast. Saime analüüsida aspekte, mis mikrobioomi tegelikult mõjutavad. Selgus, et üks neist on antibiootikumide pikaaegne tarvitamine. Isegi kui inimene pole viimase kuue kuu jooksul ühtegi antibiootikumi võtnud, ent on neid tarbinud vähemalt kolm korda viimase kümne aasta jooksul, on tema soolestiku bakterite kooslus muutunud ja liigiline mitmekesisus vähenenud. Mida rohkem oli inimene varem antibiootikumravi saanud, seda märgatavam oli muutus soolebakterite koosluses...