Nordwise® PlantaBif®: toidulisand Eesti teaduselt tervele maailmale

Piimhappebakterid: eluks ja terviseks

Piimhappebakterid on mikroobid, mis meie soolestikus elades aitavad seedida, toota vitamiine ja võidelda kahjulike bakterite vastu. Probiootikumid on inimpäritolu elusad mikroobid, mille kindlates hulkades kasutamine mõjutab positiivselt inimese tervist. Probiootikumid on enamasti piimhappebakterid: laktobatsillid ja bifidobakterid, kuid kasutatakse ka teisi mikroobe. Meeles tuleb pidada, et kõik piimhappebakterid ei ole probiootikumid ja mõiste „probiootikum“ ei ole piimhappebakteri sünonüüm. Teaduspõhiselt on probiootikumide tarvitamisel leitud mitmeid tervisekasulikke toimeid: toiduallergiate leevendamine, kolesterooli langetamine, mikrobioota tasakaalustamine, mittenakkuslike soolepõletike vaevuste (kõhupuhitus ja -valu) leevendamine, immuunsüsteemi mõõdukas stimuleerimine, südame-veresoonkonna töö toetamine, antioksüdante aktiivsus ja oksüdatiivse stressi alandamine jm.