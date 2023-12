Testi, kas sinu vorm vastab vanusele

Kuidas aru saada, kas sinu füüsiline vorm vastab sinu eale? Üks võimalus on mõõta seda spetsialistide käe all, teha koormusteste, kehakoostise analüüse jms. Fitnessieksperdid on loonud aga vormi hindamiseks terve hulga lihtsaid harjutusi, mida saad teha ka kodus.