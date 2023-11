Perekonnas esineb vähki? Arst selgitab, kuidas kasvaja õigeaegselt avastada

Meeste kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja on eesnäärmevähk ning naistel rinnavähk. Eestis haigestub igal aastal eesnäärmevähki enam kui 1100 meest. Ehkki eesnäärmevähk on tavapäraselt vanemaealiste haigus, saavad selle diagnoosi ka nooremad, 40. eluaastates, mehed. Neil areneb vähk üldjuhul kiiremini ning haiguse prognoos on seetõttu halvem.

Vähktõvele on iseloomulik kasvajaliste rakkude kontrollimatu paljunemine ja levik organismis. Tervislikult toimivates kudedes ja organites jagunevad rakud reguleeritud viisil - vanad või kahjustunud rakud asendatakse uutega, kuid kasvajate puhul on rakkude paljunemise protsess häiritud ning organism ei ole võimeline seda peatama.

Selleks, et oma tervise eest hoolt kanda on esimeseks sammuks vähi teket soodustavate tegurite vältimine ja riiklikel sõeluuringutel osalemine. „Juba tekkinud terviseprobleemide korral tuleks alustada perearsti vastuvõtust. Täiendava võimalusena kõigele eelnevale, saab vere- või süljeproovi abil mitmete vähivormide geneetilist riski ehk selle vähivormi tekke tõenäosust hinnata,“ sõnas Ratnik.

„Ka otse meditsiinilaborisse tervisekontrolli pöörduvatelt inimestelt kuuleme sageli soovi end vähkkasvajate suhtes testida. Kuigi vereanalüüse, mida seostatakse erinevate vähkkasvajate esinemisega on mitmed, on enamik neist mittespetsiifilised. See tähendab, et ühe analüüsi tulemus ei pruugi ammendavat vastust anda, vaid võib vajada kordus- või täiendavaid uuringuid ning spetsialisti nõustamist,“ selgitas Ratnik, miks enamik vähimarkereid on kättesaadavad vaid arsti suunamisel.

Väga oluline probleem on Eestis jämesoolevähk, mis on esimese kolme tõsise vähipaikme hulgas nii naistel kui ka meestel. Jämesoolevähi õigeaegse avastamise näitajad on Eestis madalad, kuigi tõhusad võimalused on selleks olemas. „Minu hinnangul rakendatakse jämesoolevähi ennetust praegu ebapiisavalt,“ nentis arst.

40% pahaloomulistest kasvajatest on välditavad, sest nende peamised põhjused on suitsetamine, alkohol, ülekaal, vähene liikumine ja liigne päevitamine.

Vähki põhjustab nii geneetika kui ebatervislik elustiil

Vähki haigestumisel on erinevad põhjused. „Peamisteks põhjusteks on geneetiline eelsoodumus, ebatervislik elustiil, aga ka paraku juhuslikud vead DNAs rakkude paljunemisel. Uuringud näitavad, et ligi 40% pahaloomulistest kasvajatest on välditavad, sest nende peamised põhjused on suitsetamine, alkohol, ülekaal, vähene liikumine ja liigne päevitamine - mis on aga teadagi meie enda kontrollida,“ tõi dr Padrik välja.

Ta selgitas, et tugevaim iseseisev riskifaktor paljude kasvajate tekkeks on tegelikult geneetiline eelsoodumus, mis on rohkem seotud just näiteks rinnavähi ja eesnäärmevähi tekkega. Neid geneetilisi riske teades on võimalik kasvajate mõju oluliselt vähendada. „Kuigi oma kaasasündinud geneetilist informatsiooni ei saa inimene ise muuta, saab tänapäeval geneetilist riski vähki haigestumisel hinnata geeniuuringutega,“ ütles arst. Vähi varajase avastamise ja efektiivse ravi üheks eelduseks ongi teada oma kaasasündinud geneetilisi riske.

Vähirisk võib olla kõrge ka nendel, kelle peres pole vähki esinenud

Inimese personaalne vähirisk võib dr Padriku sõnul olla siiski kõrge ka olenemata sellest, kas peres on esinenud pahaloomulisi kasvajaid või mitte. Geneetilised uuringud võimaldavad individuaalselt hinnata erinevaid terviseriske ja selle kaudu ennetada enamlevinud haigusi, sealhulgas teatud vähivorme ning määrata igale inimesele tema jaoks õigeaegsem ennetus.