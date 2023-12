TERVISEUUDISED | Napp sügav uni annab teed dementsusele

Piisav uneaeg on tervise seisukohalt ülioluline, aga tähtis on ka unekvaliteet, eriti sügava une faas. Inimestel, kelle sügava ehk aeglaste ajulainetega une faas jääb liiga lühikeseks, on Austraalia teadlaste sõnul hilisemas elus suurem dementsuse risk.