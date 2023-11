UURING | Eesti kuulub sclerosis multiplexi kõrgeima haigestumisega piirkonda

“Sclerosis multiplex on rasketest neuroloogilistest haigustest esimene, mille puhul on teadlastel õnnestunud välja töötada ravi, mis on haiguskulgu kardinaalselt muutnud,“ ütles Eesti neuroloogide ja neurokirurgide seltsi juhatuse liige, Lääne-Tallinna keskhaigla närvi- ja psühhiaatriakliiniku juhataja dr Katrin Gross-Paju. Varajane efektiivne ravi suudab haiguse süvenemise oluliselt aeglustada. See on väga oluline SM-i haige elukvaliteedi ja ka ühiskonna seisukohalt, sest enamik haigestunuist on noored. „Tänu kaasaegsele ravile säilitavad nad töövõime ja suudavad oma lapsed üles kasvatada,“ lisab Gross-Paju.