62aastaselt uue puusaliigese saanud Mare: kõige raskem oli harjuda mõttega, et ilusate kingade kandmise aeg on möödas

Vananemise üks pahupool on, et me kulume. Kuluvad ka meie põlve- ja puusaliigesed – Eestis asendatakse neid aastas ligi 3600 inimesel ja see arv kasvab. Oma loo räägib 62aastaselt uue puusaliigese saanud Mare, kes elas enne seda kolmveerand aastat valuvaigistite toel.