Pikema Sõpruse Päev ja 5MIINUST: mees, mine tervisekontrolli!

Ettevõtja Rain Vääna algatusel 2019. aastast alates toimunud „Pikema sõpruse päeva“ missioon on iga aastaga kasvatada nende meeste hulka, kes peavad kord aastas oma tervise kontrollimist enesestmõistetavaks. Ettevõtmise eesmärk on kutsuda üles mehi üle Eesti, et nad veedaksid oma sõpradega ühe lõbusa päeva, mille jooksul käiksid ka koos tervisekontrollis. See on ühine koosoldud aeg, et tähistada sõprust, mõelda tervisele ja pikendada üheskoos tervelt elatud aastaid.