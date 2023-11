Proviisor annab nõu: millist tööd teevad organismis nooruse eliksiiriks nimetatud antioksüdandid ja kust neid saada

Peale tasakaalus ja tervisliku menüü on võimalik antioksüdante juurde saada ka toidulisanditest, vitamiinidest ja mineraalainetest. Tõsi, enne kui pöörduda abi saamiseks apteegiriiuli poole, tasub siiski üle vaadata oma toidusedel – parem on ammutada vajalikud antioksüdandid loomulikul teel.

Et oksüdantide teket reguleerida ja pidurdada, on vaja antioksüdante. Need neutraliseerivad vabu radikaale ja aitavad taastada lõhutud rakumembraane. Oma positiivse mõjuga tugevdavad antioksüdandid organismi immuunsüsteemi, taastavad elujõudu, pidurdavad naha vananemist, reguleerivad ainevahetust ja kehakaalu ning parandavad seedimist. Antioksüdantidele omistatakse ka silmade tervist kaitsev ja nägemist parandav mõju, võime aju töökorras hoida ja sellega Alzheimeri tõve riski vähendada. Seegi pole veel kõik: lisaks aitavad antioksüdandid vähendada veresuhkru- ja kolesteroolisisaldust organismis, korrastada südame ja veresoonkonna tööd, kaitsta DNAd kahjustuste eest ja vähendada vähiriski.

Oksüdandid võivad kahjustada nahka, südant ja veresoonkonda, silmi, närvisüsteemi, maksa. Liigsete vabade radikaalide negatiivne mõju on salakaval – see ei avaldu kohe, vaid alles mõne aja möödudes. Kui rakud hakkavad hävima, tekivad kahjustused, mis toovad omakorda kaskaadina kaasa enneaegse vananemise ilmingud või ka haigused.

Antioksüdantide alaliike on väga palju ja nii mõnedki neist on meile tuttavad vitamiinid, mis täidavad organismis sageli ka muid ülesandeid ja toetavad eluliselt olulisi protsesse. Tuntuimad antioksüdandid on C- ja E-vitamiin, beetakaroteen, mikroelementidest vask ja seleen. Vitamiinidest tasub ära märkida ka A-vitamiini ning mineraalainetest tsinki ja mangaani. Ka koensüüm Q10, mida teame pigem aju töö toetaja ja energiaallikana, on antioksüdatiivse toimega.

Antioksüdandid on ka peamiselt puu- ja köögiviljades sisalduvad fütotoitained, mis ei anna energiat ja mida ei loeta muidu eluks esmavajalikuks. Samuti aitavad vabade radikaalidega võidelda taimedes, loomades, seentes ja bakterites sisalduv glutatioon ja ka unehormoon melatoniin.

Toimivad ka nahale kantuna

Kreemide koostises on antioksüdantidest kõige olulisemad C-, B 3 - ja E-vitamiin, kuna nende molekulid suudavad tõhusalt nahakudesid läbida. Kliinilised uuringud on näidanud, et kõige tugevam antioksüdatiivne toime saavutatakse C- ja E-vitamiini kombineerides. Eraldi võetuna neil sama tugevat mõju ei ole. B 3 -vitamiin reguleerib rakkude ainevahetust ja taastootmist ning seetõttu kasutatakse seda naha vananemise vastu. Uuringutes on täheldatud, et selle toimel paraneb pärast kolmekuulist regulaarset kasutamist naha elastsus, väheneb punetus ja pigmentatsioon. Nahahooldustoodetes kasutatava E-vitamiini puhul on täheldatud ka põletikuvastast toimet.

Uuringud on näidanud, et retinool ei aita pidurdada mitte ainult naha välis-, vaid ka sisekihtide vananemist.

A-vitamiin ehk retinool ning sellest saadud retinaldehüüd ja tretinoiin on samuti antioksüdandid. Kõige sagedamini leiab vananemisvastase ühendina kasutamist retinool, sest põhjustab tretinoiinist vähem ärritust. Uuringud on näidanud, et retinool ei aita pidurdada mitte ainult naha välis-, vaid ka sisekihtide vananemist, lisaks mõjutab see positiivselt kollageeni ainevahetust.