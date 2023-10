Eesti Vähiliit: Eestis on suremus kopsuvähki Euroopa kõrgeimaid. Mobiilne kompuutertomograaf aitab kopsuvähki varem avastada

„Ennetustegevusel on väga oluline osa vähktõve ärahoidmiseks ja uus liikuv kompuutertomograaf oleks väga suur samm selles suunas, et muuta tipptasemel uuringud inimestele kättesaadavamaks,“ ütles ERGO elukindlustuse riskijuht Marek Viik. Tema sõnul teadvustatakse üha enam, et vähki võib haigestuda kogu elukaare jooksul. Inimesed mõtlevad rohkem oma tervisele ja pere heaolule ning sellest tulenevalt on suurenenud ka huvi vähikindlustuse kui ühe võimaliku ennetustegevuse vastu. Seda ilmestab fakt, et tänavu on ERGO vähikindlustuskaitse valinud klientide arv eelmise aastaga võrreldes juba 40% suurem. Selleks, et anda ka oma panus vähi ennetustöösse, toetab ERGO proportsionaalse osaga vähikindlustusmaksest Vähiliidu tegemisi. Viik lisas, et õigel ajal sõlmitud kindlustus annab raske haiguse diagnoosi saamisel võimaluse alustada raviga võimalikult varakult ning tagab inimese ja tema pere rahalise toimetuleku perioodiks, mil kogu ressurss läheb haigusega võitlemisele. Kindlustusest on kasu siis, kui see on sõlmitud ennetavalt ehk inimene on terve ja terviseprobleeme pole veel tekkinud.