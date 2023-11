Kreete Verlin sihib olümpiapiletit allergiate kiuste

Noorteklassis võitis Kreete kuld kulla järel, pidi vaid vahel harva teistele andekatele noortele alla vanduma. Kreete peab saavutuseks juba seda, et on tõkkesprinterina saanud startida eri vanuseklasside MMidel ja EMidel. Eesti meistriks on ta tulnud 30 korda, talvistel kergejõustiku karikavõistlustel püstitas 60 meetri tõkkejooksus koguni uue rahvusrekordi. Praegu käib Kreetel kõva töö ja treening 2024. aasta hooaja nimel ning mõistagi unistab ta ka olümpiamängudest.