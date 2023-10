Ristisõda või respekt: kui palju erimeelsusi üks suhe peaks välja kannatama? Pereterapeut väärtuste konfliktist

Väärtused nii ühendavad kui ka eraldavad. Kui need on sarnased, on lihtsam üheskoos tegutseda, asju arutada, probleeme lahendada. Ja vastupidi – keerukas on olla suhtes, töötada ettevõttes, elada riigis, kus tabame end tihti mõtlemast: nii ei tehta, nõnda ei öelda. Kui me seda ka väljendame, ongi konflikt õhus.