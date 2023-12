„Isegi kui juuksed välja langesid, ei uskunud ma, et see toimub minuga – noore naisega, kelle lapsed pole veel teismelisedki“

Kaks aastat tagasi läks Helina sõbranna eeskujul oma rindu kontrollima. „Läksin kontrolli, et saada kinnitust – mul on kõik korras,“ meenutab ta. „Aga ei olnud.“ (Pilt on illustreeriv.)

Kliendinõustajana töötava Helina (45) tädi suri vaid 50aastaselt rinnavähki. Helina on küll teadnud, et tema peres selline geen esineb, aga uskus, et temast läheb see mööda.

Kaks aastat tagasi läks Helina sõbranna eeskujul oma rindu kontrollima. „Läksin kontrolli, et saada kinnitust – mul on kõik korras,“ meenutab ta. „Aga ei olnud. Mu paremas rinnas oli neljasentimeetrine kasvaja ja see ulatus otsapidi juba lümfidesse.“ Helina ütleb, et alates diagnoosist kulges tema elu nagu mingis paralleeluniversumis...