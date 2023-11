„Halisemine ei vii mitte kusagile!“

„Kui inimene ikka üldse ei taha teha seda, mida teeb, tuleks leida midagi muud,“ usub Kerli Dello, kes lahkus töölt ETVs üheksa aastat tagasi just siis, kui tundis, et enam ei taha. Nüüd on maale kolinud Kerli juba teist hooaega televaatajate ees „Maahommiku“ saatejuhina.