„Teiste soovide järgi elamine ei tee sind õnnelikuks.“ Taavi Tõnissoni õppetunnid läbipõlemise piiril balansseerimisest

„Oled ise seadnud endale mingid ootused, millele sa ei suuda vastata. Või on ühiskonna ootused nii kõrged, et ükskõik kuidas ei püüa, sa ei suuda neid täita,“ kirjeldab Taavi lavastuseni juhtinud mõistmist. „Sain aru, et see ei ole vaid minu probleem, vaid meie aja märk – vajadus olla edukas, viia asjad lõpuni ja õnnestuda –, sest ellu jäävad vaid tugevad. Aga see põletab sind varem või hiljem läbi.“

Edukana tunnevad end Taavi sõnul inimesed ju siis, kui keegi teine neid kiidab. „Tegelikult ei tohiks edu vaid teiste kaudu defineerida. Tuleb mõelda: kes sa oled? Mida sa tahad? Mis sulle tähtis on? Missugused su eesmärgid on? Mis teeb sind õnnelikuks? Teiste soovide järgi elamine ei tee sind õnnelikuks,“ arutleb ta.

Samas on Taavi sõnul probleemil ka teine, täiesti vastandlik külg – egotsentrism. „Kohati ongi ainult MINA ja muu ei loe. Need kaks suunda on omavahel sõlmes ja see ongi paljude ühiskondlike probleemide alus...“

Taavi Tõnissoni kogemustest loe edasi juba artiklist. Kuidas pidurdada ajavoolu? Kuidas ennast säästa?