Alustan sellest, mis PSA ehk prostataspetsiifiline antigeen üldse on. See on aine, mida toodab eesnäärmekude ja mille peamine roll on luua spermatosoididele seemnevedelikus sobiv keskkond. Vahetult pärast seemnepurset suhteliselt kallerjas sperma veeldub PSA toimel 10–30 minuti jooksul. Osa eesnäärmes toodetud PSAst satub ka verre ja seda on võimalik mõõta.