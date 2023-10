KOLUMN | Maire Aunaste vananemisest, südame murdumistest ja töökoormusest, mida suudavad välja kannatada vaid hobused

Maire Aunaste: „50. eluaasta juubelit tähistasin sõbratariga kahekesi New Yorgis. Mu kolmas abikaasa oli pool aastat varem leidnud endale sealtsamast linnast naise, kes oli minust 20 aastat noorem.“

Raske mitte ainult numbri enda pärast, vaid sellepärast, et jäin jälle üksi. Vaid paar nädalat enne naiste jaoks hirmsat 40. sünnipäeva leidsin ühel õhtul Tartust Tallinna jõudes, et mehest, kellega olin elanud koos kolm aastat, on järel vaid radiaatori peale kuivama pandud käterätt.